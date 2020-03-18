Комментатор Орлов рассказал о возможном уходе Жиркова в «Арсенал»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/757/12618757/upload-RIAN_5994215.HR-pic905-895x505-68038.jpg">

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о возможном уходе защитника петербургского «Зенита» Юрия Жиркова в тульский «Арсенал». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, руководство «канониров» проявляет активный интерес к персоне 36-летнего левого защитника.

«Без сомнения, в данный момент Жирков очень необходим сине-бело-голубым. Я общался с его окружением, и Юрий намерен продолжать играть, пока нужен в Петербурге.

Но есть вероятность, что он продолжит карьеру в Туле», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин настроен оптимистично в вопросе о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год вследствие угрозы распространения коронавирусной инфекции.