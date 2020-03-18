Комментатор Орлов рассказал о возможном уходе Жиркова в «Арсенал»
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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о возможном уходе защитника петербургского «Зенита» Юрия Жиркова в тульский «Арсенал». Об этом сообщает Sport24.
По его словам, руководство «канониров» проявляет активный интерес к персоне 36-летнего левого защитника.
«Без сомнения, в данный момент Жирков очень необходим сине-бело-голубым. Я общался с его окружением, и Юрий намерен продолжать играть, пока нужен в Петербурге.
Но есть вероятность, что он продолжит карьеру в Туле», — сказал Орлов.
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