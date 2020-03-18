Заразившийся коронавирусом Мангаля высказался о своем самочувствии

Защитник испанской «Валенсии» Элиаким Мангаля рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Marca.

По его словам, не всем хватает иммунной системы, чтобы безболезненно противостоять новой угрозе.

«Мы все потенциально рискуем, здесь нельзя ничего предугадать. Заболевание может. протекать бессимптомно, как например у меня.

Реальность такова, что мы можем лишь изолироваться на время», — сказал Мангаля.

Ранее сообщалось, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин призвал не унывать из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.