Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на письмо, которое ему адресовал 10=летний болельщик »Манчестер Юнайтед» Дара Керли, сообщает Dailymail.

Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы «Ливерпуль» не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.

«К сожалению, в данном случае я не могу исполнить твою просьбу. Моя работа — сделать все возможное, чтобы помочь «Ливерпуль» побеждать. Этого хотят миллионы людей по всему миру, и я очень не хочу их подвести», — ответил мальчику Клопп.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имея в активе 76 баллов. Это на 22 очка больше, чем у ближайшего преследователя — «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Вернер прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля».