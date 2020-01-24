Глушаков заявил об отсутствии недопонимания с фанатами «Спартака»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне защищающий цвета грозненского «Ахмата», заявил о том, что не испытывает недопонимания с фанатами самого титулованного клуба страны. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, многие бросили большие силы на то, чтобы развернуть историю в негативном свете.

«Я уже с улыбкой воспринимаю то, что было в «Спартаке». Не хочу вспоминать ту ситуацию. Я думаю, что чемпионский титул, завоеванный в 2017 году, сам за себя говорит. У меня нет никого недопонимания с фанатами красно-белых», — сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что бывший скаут московского «Спартака» Александр Аверьянов назвал владельца клуба Леонида Федуна инициатором покупки защитника Георгия Джикии.