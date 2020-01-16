Канделаки: я против проведения альтернативной Олимпиады
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила против проведения в России альтернативных Олимпийских игр. Об этом сообщает «Р-Спорт».
По ее словам, ни одни соревнования не могут заменить настоящие Олимпийские игры, поэтому необходимости проведения подобного мероприятия нет.
Напомним, что 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от международных соревнований на четыре года.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ходе процесса выбора человека, который станет спортивным директором «железнодорожников»