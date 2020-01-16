Канделаки: я против проведения альтернативной Олимпиады

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила против проведения в России альтернативных Олимпийских игр. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По ее словам, ни одни соревнования не могут заменить настоящие Олимпийские игры, поэтому необходимости проведения подобного мероприятия нет.

Напомним, что 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от международных соревнований на четыре года.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ходе процесса выбора человека, который станет спортивным директором «железнодорожников»