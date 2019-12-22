Фанаты «Альбасете» оригинально поддержали украинца Зозулю

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Фанаты испанского «Альбасете», выступающего во втором по силе дивизионе страны, оригинально поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, который подвергается систематическим оскорблениям на почве нацизма. Об этом сообщает Twitter болельщиков клуба.

Напомним, что по ходу встречи против «Райо Вальекано» болельщики красно-белых кричали в адрес украинского игрока нелицеприятные высказывания.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» в седьмой раз в истории клуба завершила год без поражений на «Камп Ноу».