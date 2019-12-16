Обнародована причина смерти белорусского игрока НХЛ

Обнародована причина смерти белорусского игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимира Цыплакова. По данным издания «Наша Нiва», 50-летний игрок совершил самоубийство.

Неназванные источники из сферы медицины и хоккея подтвердили эту информацию.

На протяжении последних двух лет жизни Цыплаков не мог найти работу.

Напомним, что белорус провел за океаном 349 матчей. Он выступал за «Лос-Анджелес» и «Баффало» и набрал в сумме 173 очка.

Церемония погребения состоится в Минске 17 декабря. Цыплаков будет похоронен недалеко от другого белорусского игрока Руслана Салея.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Кингз» расторгнет контракт с форвардом сборной России Ильей Ковальчуком.