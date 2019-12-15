Скандально известный боец Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Поединок прошел в Казани на «Татнефть Арене» по правилам кикбоксинга на турнире TNA CUP. Бой продлился два раунда и завершился нокаутом ударом ногой по печени.
В феврале 2019 года Дацик был освобожден из тюрьмы, где провел почти 12 лет.
Ранее Дацик высказался по поводу слов ирландца Конорм Макгрегора в сторону дагестанцев и чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в частности.