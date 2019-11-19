Экс-соперник Хабиба дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фергюсон

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье назвал Хабиба Нурмагомедова фаворитом возможного боя с Тони Фергюсоном, передает «Чемпионат».

На вопрос болельщика в соцсети о том, сколько раз, по его мнению, Нурмагомедов победил бы Фергюсона, если бы им довелось провести 10 боев, представитель США ответил «восемь».

Стоит отметить, что 7 сентября Порье проиграл Нурмагомедову в титульном поединке на турнире UFC 244 в Абу-Даби.

Нурмагомедов с 28 победой в 28 боях остается непобежденным в ММА.

Ранее отец Нурмагомедова о многоженстве.