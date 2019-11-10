Хавбек ЦСКА Ахметов высказался о вызове в сборную России

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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал свой вызов в сборную России для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, передает ТАСС.

Хавбек был вызван тренерским штабом во главе со Станиславом Черчесовым вместе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который получил мышечное повреждение.

«Я стараюсь по максимуму отдаваться, и понятно, что критика со стороны Черчесова была звонком для меня, что я должен больше отдаваться на поле», — заявил Ахметов.

В рамках отборочного цикла Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино. Стоит отметить, что российская и бельгийская команда уже обеспечили себе выход на европейское первенство.

Ранее сообщалось, что хавбек ЦСКА Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова.