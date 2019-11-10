«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.

«Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает», —цитирует Федуна ТАСС.

Турнир Florida Cup пройдет в Орландо с 15 по 18 января. На нем планируют выступить колумбийский «Атлетико Насьональ», а также бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас».

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков не проведет поединок против американца Хави Айялы на турнире Bellator из-за проблем с американской визой.