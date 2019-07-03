Грузинские регбисты отчислены из московской команды

Появилась информация, что грузинские регбисты Саба Илуридзе и Реваз Бродзели отчислены из московского клуба «Слава», сообщает «Спорт-Экспресс».

Причиной этого стало их поведение в матче Кубка России против «Кубани». После успешного действия московской команды спортсмены закрыли один глаз рукой. Контракты с регбистами разорваны.

Этот жест был популярен на улицах Тбилиси во время массовых акций оппозиции. Связано это с тем, что при штурме парламента одна из девушек потеряла глаз после обстрела резиновыми пулями от правоохранителей.

Протестующие часто использовали этот жест во время шествий..

Ранее сообщалось, что грузинских футболистов раскритиковали за антироссийскую акцию.