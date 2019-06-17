Легкоатлет из России отстранен на четыре года из-за допинга

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Российский спринтер Павел Вручинский получил дисквалификацию на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в крови легкоатлета был обнаружен оксандролон. При этом спортсмен не смог доказать, что препарат был принят случайно.

19 апреля 2019 года Вручинский получил временное отстранение.

Легкоатлет является серебряным призером Кубка России 2018 года на дистанции 100 метров.

Ранее российская бобслеистка подала иск из-за допинга.