Юрист: Кокорин и Мамаев, вероятно, не успеют попасть в колонию

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Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрий Аграновский прокомментировал решение Мосгорсуда по апелляции футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает «Чемпионат.com».

Суд оставил неизменными сроки задержания спортсменов.

«Скорее всего, они просто не успеют попасть в колонию так как истечет срок приговора. Не думаю, что из-за резонанса процесс их этапирования в колонии будет искусственно ускорен. Такое бывает по политическим делам, когда судят оппозиционеров, — от них стараются избавиться побыстрее», — сказал Аграновский.

Также он подчеркнул, что дело Кокорина и Мамаева не имеет политический оттенок.

Ранее адвокат Кокорина рассказал, что собирается обжаловать решение суда.