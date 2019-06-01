Футболисту сборной России отец запрещает покупать машину

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев, отыгравший прошедший сезон на правах аренды в тульском «Арсенале», рассказал о том, что родители строго контролируют его бюджет, передает «СЭ».

22-летний хавбек провел 25 матчей в чемпионате России, в которых забил восемь мячей. В конце сезона он впервые в карьере был вызван в сборную России.

По словам Бакаева, его зарплатная карта находится у родителей, а деньгами пользуется вся семья. Кроме того, отец ему не разрешает даже иметь собственный автомобиль.

«Все общее – мое, папы, мамы, брата. Я считаю, что деньги – не самое главное. Главное – чтобы мы были как настоящая семья и ничто нас не сломало.

Машина? Нет, отец не разрешает! Говорит, отучись сначала, потом подумаем... Но пока на это времени нет, нужно хорошим футболистом стать», — признался он.

Ранее сообщалось, что фанаты «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона-2018/19.