В друга Макгрегора плюнул его ярый противник

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Ирландскому спортсмену российского происхождения Артему Лобову досталось от американского боксера Поли Малиньяджи, сообщает «Советский спорт».

Малиньяджи плюнул в российского бойца смешанного стиля (MMA) во время пресс-конференции, которая была организована в преддверии их противостояния в Bare Knuckle FC.

Оба соперника общались друг с другом на повышенных тонах. Кульминацией перепалки стал плевок 38-летнего американца в сторону Лобова. Перед этим он грозился ударить россиянина, если тот не перестанет тыкать в него пальцем.

Поединок Лобова и Малиньяджи станет главным событием турнира по боям без перчаток Bare Knuckle FC 6, который состоится в США 22 июня.

Лобов является другом ирландского бойца Конора Макгрегора. С 2017 года у Макгрегора и Малиньяджи не прекращается конфликт, причиной которого стала публикация снимка с их спарринга. На фото американец лежит в нокдауне, однако он уверяет, что упал в результате толчка.

Ранее была объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.