«Интер» отклонил предложение «Ювентуса» по Икарди
Туринский «Ювентус» намерен приобрести нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации CalcioNews24, «нерадзурри» получили предложение о трансфере 26-летнего аргентинца и ответили на него отказом. Как утверждает источник, «Ювентус» предложил в обмен на Икарди бразильского нападающего Дугласа Косту, однако в руководстве миланского клуба намерены получить за футболиста денежную компенсацию и продать его не менее чем за €80 млн.
В текущем сезоне Икарди провел в составе «Интера» 26 матчей в Серии А, отметившись десятью голами и четырьмя результативными передачами. Его действующий контракт с черно-синими рассчитан до лета 2021, однако по ходу сезона не согласился на условия нового соглашения, после чего был временно отстранен от игр и тренировок с основной командой.
Ранее сообщалось, что «Интер» нашел замену Икарди.