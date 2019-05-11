«Интер» отклонил предложение «Ювентуса» по Икарди

<img src="//img.gazeta.ru/files3/236/10944236/2017-10-15T191858Z_1697226443_RC1798212370_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-INT-MIL-pic905-895x505-20803.jpg">

Туринский «Ювентус» намерен приобрести нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации CalcioNews24, «нерадзурри» получили предложение о трансфере 26-летнего аргентинца и ответили на него отказом. Как утверждает источник, «Ювентус» предложил в обмен на Икарди бразильского нападающего Дугласа Косту, однако в руководстве миланского клуба намерены получить за футболиста денежную компенсацию и продать его не менее чем за €80 млн.

В текущем сезоне Икарди провел в составе «Интера» 26 матчей в Серии А, отметившись десятью голами и четырьмя результативными передачами. Его действующий контракт с черно-синими рассчитан до лета 2021, однако по ходу сезона не согласился на условия нового соглашения, после чего был временно отстранен от игр и тренировок с основной командой.

Ранее сообщалось, что «Интер» нашел замену Икарди.