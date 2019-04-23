Промес: не понимаю, почему все против Глушакова

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Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», вступился за капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Голландец призвал болельщиков поддержать россиянина.

«Это все началось, когда я ушел, так что не знаю всех деталей. Читал новости, но мы с Глушаковым друзья, поэтому не могу составлять о нем мнение по новостям. Мы с ним всегда хорошо общались. Он капитан, лидер команды многие годы. Не понимаю, почему все против него. Он доказал, что любит спартаковский ромбик. Когда мы стали чемпионами, Денис был нашим лидером. Не знаю, как-то это странно.

Футбол — сумасшедшая штука, сегодня тебя любят, завтра — ненавидят. Мне грустно от этого. Его надо поддерживать. Нужно помнить, что он сделал для клуба», — отметил Промес в эфире программы «Тотальный футбол».

Стоит отметить, что фанаты обвиняют Дениса в причастности к увольнению экс-наставника команды Массимо Карреры.

Ранее «Зенит» подтвердил допуск врача к Александру Кокорину в СИЗО.