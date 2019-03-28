Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку

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Болельщик московского «Спартака» Павел Косов, подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью английскому фанату во время чемпионата Европы 2016 года, останется под арестом, сообщает «Советский спорт».

По информации 20 Minutes, суд Экс-ан-Прованса продлил заключения под стражей россиянина. Такое решение было принято, несмотря на то, что Косов подал ходатайство с просьбой разрешить ему пребывать в съемной квартире во Франции на время расследования.

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Болельщик красно-белых был задержан в феврале 2018 года в Германии.

В Марселе в 2016 году футбольный фанат принимал участие в массовых драках, в одной из которых нанес удар сзади 51-летнему британцу Эндрю Баче. Из-за этого повреждения иностранец впал в кому. Момент нанесения удара Косовым попал на видео, что и является основным доказательством. Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака».