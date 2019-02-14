Умер Виталий Хмельницкий
13 февраля в 75 лет скончался легендарный форвард киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий, сообщает «Советский спорт».
Как сообщает пресс-служба киевского клуба, в период с 1965 по 1972 год Хмельницкий сыграл более 200 матчей в составе киевлян. Он является четырекратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.
За сборную СССР в его активе 20 матчей, в которых он забил семь голов. Хмельницкий выступал в составе национальной команды на чемпионате мира 1970 года.
После завершения карьеры Хмельницкий перешел на тренерское поприще. Он работал в футбольной школе киевского «Динамо» детским тренером, а также входил в отдел селекции родного клуба.
Одним из воспитанников Хмельницкого является бывший полузащитник «Спартака» Илья Цымбаларь.
Хмельницкий также был главным тренером таких клубов, как «Гранит» (Черкассы) и «Кривбасс».
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