Умер Виталий Хмельницкий

<img src="">

13 февраля в 75 лет скончался легендарный форвард киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, в период с 1965 по 1972 год Хмельницкий сыграл более 200 матчей в составе киевлян. Он является четырекратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

Реклама

За сборную СССР в его активе 20 матчей, в которых он забил семь голов. Хмельницкий выступал в составе национальной команды на чемпионате мира 1970 года.

После завершения карьеры Хмельницкий перешел на тренерское поприще. Он работал в футбольной школе киевского «Динамо» детским тренером, а также входил в отдел селекции родного клуба.

Одним из воспитанников Хмельницкого является бывший полузащитник «Спартака» Илья Цымбаларь.

Хмельницкий также был главным тренером таких клубов, как «Гранит» (Черкассы) и «Кривбасс».

Ранее была названа причина смерти нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы, тело которого было найдено на дне Ла-Манша после авиакатастрофы.