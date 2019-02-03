Трусова обошла Щербакову и выиграла первенство России среди юниоров
Фигуристка Александра Трусова выиграла первенство России среди юниоров, которое проходит в Перми, сообщает «Советский спорт».
В сумме спортсменка набрала 233,9. Второе место заняла победительница юношеского Гран-при Алена Косторная, третье — чемпионка России среди взрослых Анна Щербакова.
Трое призерок обеспечили себе участие в юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее действующая чемпионка России прокомментировала свое выступление на первенстве.
Фигурное катание. Юниоры. Чемпионат России
1. Александра Трусова – 233,99
2. Алена Косторная – 230,79
3. Анна Щербакова – 223,97
4. Ксения Синицына – 212,78
5. Анна Тарусина – 206,13
6. Виктория Васильева – 203,58
7. Анастасия Тараканова – 201,79
8. Виктория Сафонова – 191,45
9. Анна Фролова – 186,13
10. Дарья Усачева – 181,89