Моуринью начал работать на телевидении
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью начал карьеру телевизионного эксперта, сообщает «Советский спорт».
Португальский специалист теперь будет работать на beIN SPORTS. Как информируется, Моуринью начнет анализ с матча Кубка Азии Саудовская Аравия — Катар и игры чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси».
По информации Times, за его работой будут следить юристы «Манчестер Юнайтед». После своего увольнения в декабре 2018 года специалист подписал соглашение о неразглашении обстоятельств своей отставки. Таким образом, Моуринью не имеет права комментировать свой уход с поста главного тренера английской команды.
Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что вновь начал наслаждаться футболом после ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.