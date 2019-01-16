Моуринью начал работать на телевидении

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью начал карьеру телевизионного эксперта, сообщает «Советский спорт».

Португальский специалист теперь будет работать на beIN SPORTS. Как информируется, Моуринью начнет анализ с матча Кубка Азии Саудовская Аравия — Катар и игры чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси».

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По информации Times, за его работой будут следить юристы «Манчестер Юнайтед». После своего увольнения в декабре 2018 года специалист подписал соглашение о неразглашении обстоятельств своей отставки. Таким образом, Моуринью не имеет права комментировать свой уход с поста главного тренера английской команды.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что вновь начал наслаждаться футболом после ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.