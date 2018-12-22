В ЦСКА рады отсутствием предложений по Чалову

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/12093205/upload-RTX6IBEX-pic905-895x505-20287.jpg">

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию об интересе к нападающему Федору Чалову со стороны иностранных клубов, информирует «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, этот факт радует руководство красно-синих.

«Нет, никаких конкретных предложений по Чалову нет. И, честно говоря, мы этому рады. Нам бы не хотелось сейчас с кем-то расставаться, хотя я понимаю, что в футболе может произойти всякое», — пояснил Бабаев.

Реклама

Чалов забил девять мячей в 17 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) и возглавляет список лучших бомбардиром турнира. В 2017 году футболист признавался лучшим молодых игроком России.

Ранее сообщалось, что возвращение Еременко в ЦСКА исключено.