Сотникова высказалась по поводу критики в свой адрес

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала критику в интернете, а также рассказала о проблемах популярности, передает «Спорт Бизнес Online».

Сотникова поделилась, что тяжело переживает критику, которую получает.

«Не знаю, что посоветовать тем, кого травят в Интернете. Я человек очень ранимый, сама тяжело это все переживаю. Думаю, надо просто об этом не думать. Не читать и не замечать. Ведь кто пишет? Те, кому заняться нечем. Кто завидует, что хуже тебя. Глупо ведь обращать на таких внимание.

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В детстве всегда мечтала быть популярной. Хотела светиться на обложках журналов, чтобы меня приглашали на эфиры в телевидении… Но я не знала, что это так сложно, оказывается! Иногда хочется банально пожить своей жизнью, побыть собой. Не могу – на меня все смотрят, будут обсуждать. Но если ко мне подходят просто сфотографироваться, за автографом – не отказываю. Сама же так делала раньше», — заявила Сотникова.

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