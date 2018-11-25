«Краснодар» в меньшинстве разгромил «Арсенал» в матче чемпионата России
«Краснодар» нанес разгромное поражение тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Вандерсон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
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На 88-й минуте полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе был удален с поля за вторую желтую карточку.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
«Краснодар» (Краснодар) — «Арсенал» (Тула) — 3:0
Голы: 1:0 — Вандерсон, 40; 2:0 — Игнатьев, 48; 3:0 — Сулейманов, 76.
Удаления: Каборе, 88 — нет.