«Краснодар» в меньшинстве разгромил «Арсенал» в матче чемпионата России

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«Краснодар» нанес разгромное поражение тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Вандерсон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

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На 88-й минуте полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Арсенал» (Тула) — 3:0

Голы: 1:0 — Вандерсон, 40; 2:0 — Игнатьев, 48; 3:0 — Сулейманов, 76.

Удаления: Каборе, 88 — нет.