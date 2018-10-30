СМИ: назван сменщик Лопетеги на посту главного тренера «Реала»

Руководство мадридского «Реала» рассматривает кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает «Советский спорт».

«Сливочные» отправили в отставку Хулена Лопетеги и занимаются поиском нового наставника. По информации The Sun, главным кандидатом на замену испанского специалиста является тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

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Уточняется, что управление «королевского клуба» уже встречалось с «людьми, близкими к Почеттино», чтобы обсудить предстоящий контракт.

Напомним, Лопетеги стал главным тренером мадридцев в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Специалист также работал в сборной Испании, «Порту» и других командах.

Ранее испанец поблагодарил руководство, игроков и болельщиков «Реала».