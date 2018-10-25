Тренер «Порту»: «Локомотив» свои шансы на выход из группы почти потерял

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал выездную победу своей команды над московским «Локомотивом» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Sport24.

«Мы контролировали большую часть матча. «Локомотив» создал нам несколько проблем, но мы в целом были лучше. Мне не понравились несколько моментов обороне, потеря концентрации. Пенальти, отраженный Касильясом, был очень важен. В дальнейшем мы контролировали ход матча.

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Выход из группы — решенный вопрос для «Порту»? Всегда хотим побеждать, неважно, кто наш соперник. С «Локомотивом» дома тоже будем играть на победу. В наше группе еще ничего не ясно, она довольна ровная. Сегодняшней победой мы довольны.

Остается три команды — с примерно равным количеством очков. Понятно, что «Локомотив» свои шансы почти потерял», — сказал специалист.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.