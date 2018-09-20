Медведева рассказала о совете Тутберидзе завершить карьеру

<img src="//img.gazeta.ru/files3/421/11916421/RIAN_3307505.HR-pic905-895x505-55797.jpg">

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слухи о том, что ее бывший тренер Этери Тутберидзе после Олимпиады посоветовала спортсменке завершить карьеру, передает ТАСС.

«Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью», — ответила Медведева.

Напомним, ранее сообщалось, что Тутберидзе посоветовала Медведевой завершить карьеру, так как спортсменка якобы уже ничего не добьется. Об этом рассказал друг нового тренера фигуристки — россиянка летом переехала жить и тренироваться в Канаду, в группу Брайана Орсера.