Футболиста Быстрова избили на улице Санкт-Петербурга
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров оказался вовлечен в скандал в центре Санкт-Петербурга.
В результате словесной перебранки 34-летний футболист получил удар по лицу.
Видео произошедшего инцидента появилось в твиттере на странице пользователя Антона Ванюшова с подписью »Быстрова бьют».
Последним клубом, за который выступал Быстров, был «Тосно». В настоящее время он находится в статусе свободного агента.
Быстрова бьют pic.twitter.com/Qjz4o25XDI— Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) 16 сентября 2018 г.