Футболиста Быстрова избили на улице Санкт-Петербурга

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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров оказался вовлечен в скандал в центре Санкт-Петербурга.

В результате словесной перебранки 34-летний футболист получил удар по лицу.

Видео произошедшего инцидента появилось в твиттере на странице пользователя Антона Ванюшова с подписью »Быстрова бьют».

Последним клубом, за который выступал Быстров, был «Тосно». В настоящее время он находится в статусе свободного агента.