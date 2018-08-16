Итальянский клуб может арендовать аргентинского полузащитника «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони до конца летнего трансферного окна может перебраться в чемпионат Италии, сообщает «Советский спорт».

Как информирует итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в услугах Ригони заинтересована «Аталанта». Отмечается, что в клубе готовы предложить сине-бело-голубым арендовать аргентинца с правом последующего выкупа.

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25-летний Ригони стал игроком «Зенита» летом 2017 года. За клуб он провел 30 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался отдавать в аренду аргентинца Себастьяна Дриусси.