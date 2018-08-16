«Атлетико» забил четыре мяча в ворота «Реала» и завоевал Суперкубок УЕФА

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«Атлетико» обыграл мадридский «Реал» и в третий раз в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА, сообщает «Советский спорт».

Матч проходил в эстонском Таллине и завершилась победой «матрасников» со счетом 4:2.

Уже на первой минуте встречи счет открыл форвард «Атлетико» Диего Коста, таким образом забив самый быстрый мяч в истории турнира. На 27-й минуте сравнял счет нападающий Карим Бензема, а на 63-й минуте капитан «сливочных» Серхио Рамос успешно реализовал пенальти, выведя свою команду вперед. На 79-й минуте Коста оформил оформил дубль и сделал счет на табло 2:2.

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Уже в дополнительное время подопечных Диего Симеоне, который из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны, вывел вперед хавбек Сауль Ньигес, а поставил точку в игре полузащитник Коке.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос стал первым игроком «Реала», который забил в двух Суперкубках УЕФА.

Футбол. Суперкубок УЕФА.

«Реал» (Мадрид, Испания) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 2:4

Голы: 0:1 — Коста, 1; 1:1 — Бензема, 27; 2:1 — Рамос, 63 (пенальти); 2:2 — Коста, 79; 2:3 — Сауль, 98; 2:4 — Коке, 104.