Нападающий «Зенита» признан лучшим игроком третьего тура РПЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/855/11875855/DWzWov5W0AEU6Sp-pic905-895x505-56447.jpg">

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Как информирует официальный твиттер-аккаунт лиги, за Дзюбу свои голоса отдали 36,42% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин (29,72%), а замкнул тройку лучших игроков по версии болельщиков нападающий «Ростова» Александр Соболев (8,47%).

Реклама

Всего в голосовании приняли участие 39 487 человек.

В матче против казанского «Рубина» 29-летний Дзюба отметился голевой передачей, а его команда одержала победу со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов признан лучшим игроком второго тура РПЛ.