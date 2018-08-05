Футболист сборной России Головин провел первую тренировку в «Монако»‍

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Российский полузащитник Александр Головин прибыл в расположение «Монако», сообщает «Советский спорт».

Сегодня хавбек сборной России впервые тренировался со своим новым клубом. Видео с тренировочного занятия появилось в официальном твиттере «Монако».

22-летний Головин пополнил ряды французского клуба в летнее трансферное межсезонье. «Монако» заплатил московскому ЦСКА за трансфер игрока порядка €30 млн. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до 2023 года.

Накануне сообщалось, что «Монако» без Головина с разгромным счетом проиграл в Суперкубке Франции.