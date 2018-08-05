Футболист сборной России Головин провел первую тренировку в «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин прибыл в расположение «Монако», сообщает «Советский спорт».
Сегодня хавбек сборной России впервые тренировался со своим новым клубом. Видео с тренировочного занятия появилось в официальном твиттере «Монако».
22-летний Головин пополнил ряды французского клуба в летнее трансферное межсезонье. «Монако» заплатил московскому ЦСКА за трансфер игрока порядка €30 млн. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до 2023 года.
Накануне сообщалось, что «Монако» без Головина с разгромным счетом проиграл в Суперкубке Франции.
Pendant que ses coéquipiers s'apprêtent à quitter la Chine, Aleksandr Golovin a participé à son 1er entrainement à la Turbie. Images �� pic.twitter.com/di7SWupFgo— AS Monaco ���� (@AS_Monaco) 5 августа 2018 г.