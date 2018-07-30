Защитник «Спартака» назвал четырех лучших российских футболистов 21-го века

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия назвал четырех лучших российских футболистов 21-го столетия, передает Sport24.

«Самый стильный — Федор Смолов, а самый остроумный — Артем Дзюба. Лучшие российские футболисты 21-го века — Андрей Аршавин — сто процентов, потом Смолов, Роман Зобнин и Александр Головин.

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Я уважаю Смолова, мы общаемся, он мой хороший друг. Считаю его одним из лучших российских футболистов. Своей игрой он доказывает это на поле.

Что касается Аршавина, я знаю, как он играл, как он уничтожал защитников, об этом не надо говорить, нужно смотреть как он играл», — сказал Джикия на канале oSporte TV в YouTube.

«Спартак» сыграет против «Локомотива» 4 августа.

Ранее Массимо Каррера рассказал об основных центральных защитниках «Спартака».