Факел зимней Универсиады — 2019 презентован в Красноярске

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Факел зимней Универсиады — 2019, которая пройдет в Красноярске», презентован 25 июля, сообщает ТАСС.

«В сентябре стартует эстафета, она пройдет по 30 городам. Эстафета призвана обеспечить популярность, сплотить людей вокруг главной идеи Универсиады — идеи мира, дружбы и сотрудничества.

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Сам факел получился, на мой взгляд, очень достойным, не хочется сравнивать с сочинским, но они одинаково ценны и интересны.

Очень здорово, что и сочинский, и факел Универсиады являются произведением красноярских дизайнеров, производственников, инженеров», — поведал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Факел прошел испытания в условиях дождя и сильного ветра. Он может гореть 20 минут на одной заправке, при нормативном времени в 12 минут, и выдерживать ветер в 20 м/с и осадки в 70 мм/ч.

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