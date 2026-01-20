Колорадо Эвеланш

8'

ГОООООООООООООЛ! Джейкоб Чикран — 1:1! «Колорадо» выиграл вбрасывание и выбросил шайбу, но «Вашингтон» завез ее в чужую зону, быстро расставился, и Чикран от синей линии хлестко бросил, оформив свою 18-ю шайбу в сезоне и догнав лидировавшего по этому показателю среди защитников Зака Веренски из «Коламбуса». Кейл Макар — лучший бомбардир-защитник, но третий в своем амплуа по голам (14).