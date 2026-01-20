Колорадо Эвеланш

После паса Нечаса сразу два игрока «Колорадо» оказались перед Линдгреном, но Колтон решил бросить сам и угодил в штангу!
Дауд выкатился после перехвата на ворота «Колорадо» и бросил, но не попал. Атака продолжилась, и еще Сандин заряжал от синей линии, но тоже неточно.
«Колорадо» провел позиционную атаку и даже начал в ее процессе смену. В итоге только что выскочивший со скамейки Бернс в касание бросил от синей линии — Линдгрен поймал.
Соперники обменялись шайбами в большинстве, а в целом показали довольно яркий и быстрый хоккей. Голы еще наверняка будут. Ждем второй отрезок.
Пара дежурных сейвов Уэджвуда, после чего к воротам «Кэпс» с шайбой убежал Макар. Последовал боосок со средней дистанции — немного выше.
джош Мэнсон в итоге получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Третье большинство для «Вашингтона».
Дауд бросил, Уэджвуд поймал, после чего Мэнсон ударил форварда «Вашингтона», сбив того с ног, что привело к потасовке. Причем заступаться за Дауда полетел Александр Овечкин!
Вертикальный хоккей идет в эти минуты. Шайба вообще не задерживается в средней зоне, а команды бросают с ходу, но пока все время в блок.
ГОООООООООООООЛ! Джейкоб Чикран — 1:1! «Колорадо» выиграл вбрасывание и выбросил шайбу, но «Вашингтон» завез ее в чужую зону, быстро расставился, и Чикран от синей линии хлестко бросил, оформив свою 18-ю шайбу в сезоне и догнав лидировавшего по этому показателю среди защитников Зака Веренски из «Коламбуса». Кейл Макар — лучший бомбардир-защитник, но третий в своем амплуа по голам (14).
ГООООООООООООООООООООЛ! Паркер Келли — 1:0! Макар крутанулся на синей линии, продвинулся к центру и бросил низом, а Келли удачно подставил клюшку, и шайба зашла в противоход Линдгрену!
Брок Нельсон убежал в меньшинстве на рандеву с Линдгреном, но голкипер «Кэпс» потащил бросок с неудобной руки.
Прошла передача на дальний пятак Фрэнку, но он опоздал с броском. Впрочем, Уэджвуду все равно скоро пришлось вступить в игру, но он отразил бросок.
Белорусский защитник «лавины» Илья Соловьев в своей зоне обхватил руками и завалил Сурдифа, который потом врезался в борт. Две минуты большинства для «Кэпиталз».
«Колорадо» начал встречу с преимуществом и на первой же минуте заставил Линдгрена дважды вступить в игру, а на второй Колтону чуть не удалось завершить проход броском в упор с острого угла.
Перед началом матча проходит церемония в честь Мартина Лютера Кинга, баптистского проповедника и активиста борьбы за права темнокожих. Сегодня третий понедельник января — это День Мартина Лютера Кинга в Америке.
Состав «Вашингтон Кэпиталз» от Спенсера Карбери:
Голкиперы: Томпсон, Линдгрен. Защитники: Фехервари, Карлсон, Чикран, Рой, ван Римсдайк, Сандин. Нападающие: Бовилье, Строум, Овечкин, Леонард, Макмайкл, Протас, Дауд, Фрэнк, Дьюхейм, Лапьер, Лисон, Сурдиф.
Состав «Колорадо Эвеланш» от Джареда Беднара.
Голкиперы: Блэквуд, Уэджвуд. Защитники: Макар, Малински, Бернс, Мэнсон, Жирар, Соловьев. Нападающие: Колтон, Бардаков, Нельсон, Нечас, Маккиннон, Лехконен, Ничушкин, Олофссон, Друри, Келли, Бриндли, Иван.