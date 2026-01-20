На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Овечкин в гостях у лидера сезона: «Колорадо» принимает «Вашингтон». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

close
Jerome Miron-Imagn Images/Reuters
В матче регулярного чемпионата лидирующий в лиге «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — регулярный чемпионат.
2-й период
20 января 00:00
Колорадо Эвеланш
Денвер, США
05' Келли
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
07' Чикран
Стадион «Болл-Арена», Денвер, США
1-й период

05'54" Келли

07'27" Чикран

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
24'

После паса Нечаса сразу два игрока «Колорадо» оказались перед Линдгреном, но Колтон решил бросить сам и угодил в штангу!

24'

Блестящий сейв находившегося уже на пятой точке Линдгрена на Маккинноне щитком!

23'

Чисхольм нанес первый бросок «Вашингтона» во втором периоде — Уэджвуд легко поймал.

23'

Дауд выкатился после перехвата на ворота «Колорадо» и бросил, но не попал. Атака продолжилась, и еще Сандин заряжал от синей линии, но тоже неточно.

21'

«Колорадо» провел позиционную атаку и даже начал в ее процессе смену. В итоге только что выскочивший со скамейки Бернс в касание бросил от синей линии — Линдгрен поймал.

21'

Поеееехали! Второй период начался.

Перерыв

Соперники обменялись шайбами в большинстве, а в целом показали довольно яркий и быстрый хоккей. Голы еще наверняка будут. Ждем второй отрезок.

20'

Броском Малински рядом со штангой после передачи Макара закончился первый период — сирена.

18'

«Колорадо» в полном составе.

18'

Бросок Овечкина в касание из «офиса» — рядом со штангой!

17'

Уэджвуд отразил бросок Бовилье с близкого расстояния.

17'

Пара дежурных сейвов Уэджвуда, после чего к воротам «Кэпс» с шайбой убежал Макар. Последовал боосок со средней дистанции — немного выше.

16'

джош Мэнсон в итоге получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Третье большинство для «Вашингтона».

16'

Дауд бросил, Уэджвуд поймал, после чего Мэнсон ударил форварда «Вашингтона», сбив того с ног, что привело к потасовке. Причем заступаться за Дауда полетел Александр Овечкин!

15'

Линдгрен поймал шайбу и остановил игру, после чего на льду вспыхнула первая потасовка.

15'

Блином отразил бросок Лехконена Линдгрен во время позиционной атаке «лавины».

14'

Бриндли выкатился слева на ворота Линдгрена, но не попал в ближний угол!

13'

«Вашингтон» поддавил в последние минуты, игра идет в основном во владениях «Колорадо».

12'

Сурдиф бросал в касание с пятака после передачи из-за ворот, но Уэджвуд был готов.

11'

7-4 по броскам в створ на данный момент.

10'

Вертикальный хоккей идет в эти минуты. Шайба вообще не задерживается в средней зоне, а команды бросают с ходу, но пока все время в блок.

9'

Линдгрен успел сложиться и потащить бросок Маккиннона.

8'

ГОООООООООООООЛ! Джейкоб Чикран — 1:1! «Колорадо» выиграл вбрасывание и выбросил шайбу, но «Вашингтон» завез ее в чужую зону, быстро расставился, и Чикран от синей линии хлестко бросил, оформив свою 18-ю шайбу в сезоне и догнав лидировавшего по этому показателю среди защитников Зака Веренски из «Коламбуса». Кейл Макар — лучший бомбардир-защитник, но третий в своем амплуа по голам (14).

7'

Самуэль Жирар наказан за подножку за своими воротами. Еще две минуты большинства у «Кэпс».

7'

Очень неприятный резкий бросок Фрэнка верхом, но Уэджвуд потащил!

6'

ГООООООООООООООООООООЛ! Паркер Келли — 1:0! Макар крутанулся на синей линии, продвинулся к центру и бросил низом, а Келли удачно подставил клюшку, и шайба зашла в противоход Линдгрену!

5'

Линдгрен был внимателен и на щитках отразил скрытый бросок низом от синей линии.

4'

«Колорадо» в полном составе.

4'

Брок Нельсон убежал в меньшинстве на рандеву с Линдгреном, но голкипер «Кэпс» потащил бросок с неудобной руки.

3'

Прошла передача на дальний пятак Фрэнку, но он опоздал с броском. Впрочем, Уэджвуду все равно скоро пришлось вступить в игру, но он отразил бросок.

2'

Белорусский защитник «лавины» Илья Соловьев в своей зоне обхватил руками и завалил Сурдифа, который потом врезался в борт. Две минуты большинства для «Кэпиталз».

2'

«Колорадо» начал встречу с преимуществом и на первой же минуте заставил Линдгрена дважды вступить в игру, а на второй Колтону чуть не удалось завершить проход броском в упор с острого угла.

1'

Матч начался.

00:20

Ворота защищают Скотт Уджвуд у «Колорадо» и Чарли Линдгрен у «Вашингтона».

00:19

Прозвучал гимн США, все готово к началу матча.

00:15

Перед началом матча проходит церемония в честь Мартина Лютера Кинга, баптистского проповедника и активиста борьбы за права темнокожих. Сегодня третий понедельник января — это День Мартина Лютера Кинга в Америке.

00:00

Встречу обслуживают арбитры из Канады Горд Дуайер и Крис Шленкер.

23:50

Состав «Вашингтон Кэпиталз» от Спенсера Карбери:

Голкиперы: Томпсон, Линдгрен. Защитники: Фехервари, Карлсон, Чикран, Рой, ван Римсдайк, Сандин. Нападающие: Бовилье, Строум, Овечкин, Леонард, Макмайкл, Протас, Дауд, Фрэнк, Дьюхейм, Лапьер, Лисон, Сурдиф.

23:40

Состав «Колорадо Эвеланш» от Джареда Беднара.

Голкиперы: Блэквуд, Уэджвуд. Защитники: Макар, Малински, Бернс, Мэнсон, Жирар, Соловьев. Нападающие: Колтон, Бардаков, Нельсон, Нечас, Маккиннон, Лехконен, Ничушкин, Олофссон, Друри, Келли, Бриндли, Иван.

23:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги лидер сезона «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами