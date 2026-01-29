29 января 2026, 23:00 Обновлено: 28 января 2026, 23:37 Спорт Размер текста А А А Борьба за топ-8: ПАОК Оздоева и Чалова гостит во Франции у «Лиона» в последнем туре Лиги Европы. LIVE Лига Европы. 8-й тур. «Лион» (Франция) — ПАОК (Греция). ОНЛАЙН Александр Седов

В матче восьмого, заключительного тура общего этапа Лиги Европы лидирующий в турнире французский «Лион» принимает на своем поле греческий ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова, которому победа может позволить пробиться в топ-8. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур Матч не начался 29 января 23:00 Лион Лион, Франция 0 : 0 ПАОК Салоники, Греция Стадион «Групама», Лион, Франция