Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Румынии с Иштваном Ковачем во главе.
Сегодня день рождения Матвея Сафонова, и фанаты «ПСЖ» скандировали его имя перед стадионом перед матчем. Ну а Александр Головин за «Монако» сегодня не сыграет, так как был удален в первой встрече.
А вот стартовый состав «Монако» от Себастьена Поконьоли:
Кен, Вандерсон, Кайо Энрике, Керер, Фас, Камара, Закария, Кулибали, Бамба, Аклиуш, Балогун.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике:
Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Баркола.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает на своем поле «Монако» в противостоянии команд из чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.