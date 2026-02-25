На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сафонов играет в день рождения: «ПСЖ» и «Монако» играют ответную встречу в Лиге чемпионов

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч. «ПСЖ» (Франция) — «Монако» (Франция). ОНЛАЙН

close
ALEXANDRE DIMOU/Reuters
В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» Матвея Сафонова принимает на своем поле «Монако» Александра Головина. Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Стыковые матчи. 2-й матч
1-й тайм
25 февраля 23:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Монако
Монако, Монако
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1'

Поеееехали! Матч начался.

23:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Румынии с Иштваном Ковачем во главе.

22:57

Сегодня день рождения Матвея Сафонова, и фанаты «ПСЖ» скандировали его имя перед стадионом перед матчем. Ну а Александр Головин за «Монако» сегодня не сыграет, так как был удален в первой встрече.

22:55

А вот стартовый состав «Монако» от Себастьена Поконьоли:

Кен, Вандерсон, Кайо Энрике, Керер, Фас, Камара, Закария, Кулибали, Бамба, Аклиуш, Балогун.

22:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике:

Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Баркола.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает на своем поле «Монако» в противостоянии команд из чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

