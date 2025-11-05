«Карабах» смог забрать очко в матче с «Челси», хотя вообще вел после первого тайма. Англичане давили во второй половине, но хозяева точно на свое наиграли. У обеих команд теперь по семь очков после четырех туров. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток!
Кохальски потащил из ближнего угла удар Гарначо «боковыми ножницами»!
Кащук выскочил в центр вратарской на прострел и пробил в касание — в руки голкиперу!
Пять минут добавлено ко второму тайму.
Кащук сделал опасную передачу из штрафной справа в центр, но Джеймс успел опередить Аддая!
Разыграли лондонцы, и в итоге Буонанотте очень опасно пробил издали — рядом со штангой.
А теперь к угловому привел навес Энцо Фернандеса в атаке «Челси».
Опасная контратака «Карабаха» с прострелом с правого фланга, который привел к угловому.
Уже 58% владения мячом у «Челси».
Выше ворот пробил Энцо Фернандес.
Гарначо сместился слева к центру и пробил... в аут.
Элвина Джафаргулиева и Абделлу Зубира поменяли у «Карабаха» Даниэль и Алексей Кащук.
Давление «Челси» довольно серьезное, но пока без остроты, уверенно обороняются хозяева.
У «Челси» вместо Жоао Педро вышел Факундо Буананотте.
«Челси» старается атаковать позиционно, но пока ничего не проходит, как эта подача Джеймса в штрафную.
49% на 51% по владению мячом сейчас.
Байрамов отдал, а Ахунзаде пробил издали — рядом со штангой прошел мяч!
Вместо Леандру Андраде и Камило Дурана у «Карабаха» вышли Турал Байрамов и Нериман Ахунзаде.
Педро вывел Делапа один на один, но Кохальски отбил ногой удар форварда!
Угловой «Челси» не привел ни к чему опасному.
Энцо Фернандес бил в касание из штрафной после паса Делапа во второй темп — Кохальски потащил в прыжке из девятки!
ГОООООООООООООООООООЛ! Алехандро Гарначо — 2:2! В контратаке «Челси» Гарначо пробил издали, мяч попал в блок, но отскочил к нему же. Испанец чуть протащил вперед и уже из штрафной мощно пробил в дальний угол низом!
«Челси» больше держит мяч на старте второй половины.
Активный в стычке Матеус Сильва тоже получил желтую карточку.
Рисс Джеймс получил желтую карточку. Эстевао упал после дриблинга сам и остался лежать, показывая, что ему больно. Футболисты «Челси» хотели остановить игру, но «Карабах» бежал в атаку. Джеймс завалил соперника руками, и потом началась стычка из-за претензий лондонцев.
Сразу тройная замена у «Челси» в перерыве: Алехандро Гарначо, Энцо Фернандес и Лиам Делап вышли вместо Джейми Гиттенса, Андрея Сантоса и Тайрика Джорджа.
Поееееехали! Второй тайм начался.
Очень яркий первый тайм, в котором «Карабах» ведет, потому что был реально лучше по игре. И даже первый пропущенный мяч команду из Азербайджана не смутил и не свернул с пути, как и травма одного из лидеров Кади Боржеса. Впрочем, у «Челси» еще раньше тоже была вынужденная замена из-за повреждения Ромео Лавии. Ждем, что будет во второй половине.
Свисток на перерыв.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Первую в матче желтую карточку получил за довольно грубый фол в центре поля Андрей Сантос.
Сильву только фолом остановили в очередной быстрой атаке «Карабаха». Не справляется «Челси» со скоростью хозяев.
ГООООООООООООООООЛ! Марко Янкович — 2:1! Марко Янкович развел мяч и «Челси» по разным углам.
ПЕНАЛЬТИ! В ВОРОТА «ЧЕЛСИ»! Уже в новой атаке «Карабаха» мяч попал в руку Хато! Без вариантов!
Классная быстрая атака хозяев с проникающей передачей Аддая, а Джафаргулиев пробил от угла вратарской над девяткой!
Гиттенс пробил из штрафной в ближний угол с острого угла, но не попал.
Футболисты «Челси» считали, что заработали угловой, но мяч после подката защитника «Карабаха» попал в ногу игроку гостей и только потом улетел за лицевую.
Все-таки замена: вместо Кади Боржеса вышел Эммануэль Аддай.
ГООООООООООООООООООЛ! Леандру Андраде — 1:1! Классно сыграли хозяева. Заброс из глубины, Дуран зацепился за мяч, в борьбе с защитником дотащил до штрафной, ушел от подката, убрал на замахе второго защитника и мощно пробил. «Челси» спасла штанга, но ненадолго, потому что налетевший на отскок коршуном Андраде могучим ударом через трафик добил в дальний угол!
Ого! Кади сразу показал замену, но в итоге после помощи врачей поднялся и продолжает матч!
У «Карабаха» тоже потеря, причем очень большая: Кади Боржес не может продолжить игру после подката Кукурельи.
Гиттенс вошел в штрафную слева, качнул защитника и прострелил, хотя мог бить — оборона «Карабаха» справилась.
Кукурелья вынес мяч из штрафнй после опасного прострела Дурана, обыгравшего соперника перед этим.
«Челси» сейчас держит мяч, но «Карабах» максимально маневрен и агрессивен.
Очень плотная борьба за каждый мяч. Сначала Кайседо на грани отобрал мяч, а затем Андрею Сантосу как будто попали по лицу в центральном круге. Назначили штрафной, но на подборе видно, что бразилец нарисовал.
ГООООООООООООЛ! Эстевао — 0:1! Быстрая атака гостей, доставили мяч в штрафную налево Эстевао, который убрал под правую и легко поразил низом ближний угол!
Опаснейшая быстрая атака «Карабаха», в которой нападающий хозяев Дуран, пытаясь выйти на ударную позицию, упал после борьбы с пытавшимся ему помешать Хато. Пенальти нет!
Андрей Сантос пробил в касание с прострела Джорджа в атаке после аута — в сантиметрах от ближней штанги.
И как раз Кайседо мощно пробил с подбора после углового — выше ворот.
Все, невольная игра в меньшинстве «Челси» закончилась: Мойсес Кайседо вышел вместо уже покинувшего поле ранее Ромео Лавии.
Быстрая атака «Карабаха» дошла до удара Кади Боржеса с линии штрафной — в блок.
Лавия сидит на газоне и злится — получил повреждение и, видимо, не сможет продолжить матч.
«Карабах» играет очень смело. И сам высоко прессингует, и мяч с удовольствием держит подолгу, не боясь перепасовываться на своей половине.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Австрии с Себастьяном Гисхамером во главе.
А вот стартовый состав «Челси» от Энцо Марески:
Санчес — Джеймс, Адарабийо, Хато, Кукурелья — Андрей Сантос, Лавия — Эстевао, Педро, Гиттенс — Джордж.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов:
Кохальски — Матеус Сильва, Мустафазаде, Медина Рентерия, Джафаргулие — Янкович, Бикальо — Андраде, Боржес, Зубир — Дуран.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» в Баку принимает английский «Челси» из Лондона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.