Перерыв

Очень яркий первый тайм, в котором «Карабах» ведет, потому что был реально лучше по игре. И даже первый пропущенный мяч команду из Азербайджана не смутил и не свернул с пути, как и травма одного из лидеров Кади Боржеса. Впрочем, у «Челси» еще раньше тоже была вынужденная замена из-за повреждения Ромео Лавии. Ждем, что будет во второй половине.