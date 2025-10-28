На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вечно молодой: 39-летний Малкин стал лучшим бомбардиром в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ XXI века
Gene J. Puskar/AP
Минувшей ночью на «PPG Paints Арене» в Питтсбурге состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 6:3 благодаря ударному началу встречи и эффективной игре в неравных составах. Эта победа стала для «Пингвинз» седьмой в десяти играх сезона, что является лучшим показателем за последние годы. По итогам матча нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин установил рекорд НХЛ XXI века, опередив Александра Овечкина.

Яркая победа с трагедией на трибунах

Матч начался для «блюзменов» просто чудовищно: уже на 39-й секунде Брайан Раст открыл счет, а через 16 секунд Энтони Манта удвоил преимущество — 2:0, голевую передачу во втором случае отдал российский центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин. Игроки «Блюз» не сдавались и быстро отыгрались: Ник Бьюгстад сократил отставание спустя 200 секунд, а Джордан Кайру сравнял счет на отметке 15:43 с передачи Брэйдена Шенна. Первый игровой отрезок завершился со счетом 2:2, с практически равным количеством бросков (10-9 в пользу «Питтсбурга»).

Во втором периоде «Пингвинз» вернули инициативу. На 27-й минуте игры Паркер Уозерспун забросил шайбу после отличной передачи Сидни Кросби, сделав счет 3:2.

«Блюз» пытался прессинговать, но вратарь «Пингвинз» Тристан Джарри отразил все угрозы, завершив период с десятью сэйвами.

Третий период начался с быстрого гола Раста спустя 42 секунды после стартового вбрасывания (предголевая передача от Эрика Карлссона, ассист Кросби) — 4:2. «Блюз» ответил голом Матье Жозефа, сократив отставание в счете до минимума после блестящего контрвыпада два в одного вместе с Ником Бьюгстадом.

Несмотря на то, что гости имели возможность сравнять счет по ходу третьей двадцатиминутки и перевести игру в овертайм, в концовке игр «Пингвинз» добили соперника: за три с небольшим минуты до сирены Кросби забросил пятую шайбу с паса Раста, а через 20 секунд Малкин добавил еще одну в пустые ворота — 6:3.

Отличная победа «Питтсбурга» оказалась омрачена ужасным инцидентом: по ходу игры один из болельщиков сорвался с верхнего яруса трибун, получив тяжелые травмы. Фанат был доставлен в один из госпиталей города, где врачи борются за его жизнь.

Тренер «Пингвинз» Дэн Мьюз выразил поддержку пострадавшему и выразил надежду, что тот сможет пойти на поправку.

Малкин побил рекорд Овечкина, Кросби вошел в историю НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» набрал в прошедшей игре два балла по системе «гол+пас» — после этого матча у Малкина стало 16 очков в текущем сезоне НХЛ (3 гола + 13 ассистов). Это второй результат в истории лиги по количеству набранных очков за первые десять игр сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше (у Горди Хоу на один балл больше).

Также это первый результат в нынешнем веке. Малкин по этому показателю обошел российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который удерживал рекорд до этого.

Бессменный партнер Малкина по «Пингвинз» Сидни Кросби минувшей ночью перекрыл отметку в 1700 очков в НХЛ, набрав благодаря голу и двум голевым передачам 1701-е очко в лиге. Кросби стал девятым игроком в истории НХЛ, достигшим 1700 очков в регулярных сезонах.

В списке игроков, которые преодолели эту отметку до него, только легенды: Уэйн Гретцки (2857 очков), Яромир Ягр (1921), Марк Мессье (1887), Горди Хоу (1850), Рон Фрэнсис (1798), Марсель Дионн (1771), Стив Айзерман (1755) и Марио Лемье (1723).

Кросби достиг этого в 1362 матчах — это четвертый по скорости результат в истории лиги после Гретцки (711 игр), Лемье (887) и Дионна (1257).

«Присоединиться к этой компании — это что-то невероятное. Это игроки, на которых я равнялся в детстве, я никогда не думал, что буду находиться рядом с ними в таком списке. Я благодарен за то, что смог играть так долго и стать частью этой группы хоккеистов», — заявил Кросби после игры.

Также Кросби достиг 1902 очков (703 гола + 1199 ассистов) по сумме в регулярных сезонах НХЛ и розыгрышах плей-офф Кубка Стэнли, став седьмым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 1900 очков.

После этой победы «Пингвинз» набрали 15 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Блюзмены» с семью баллами располагаются на 14-й позиции Западной конференции. В следующем матче «Питтсбург» сыграют в гостях против «Филадельфии Флайерз». Игра пройдет в ночь с 28 на 29 октября, стартовое вбрасывание состоится в 01:00 по московскому времени.

