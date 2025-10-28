На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рекордный матч Малкина омрачила трагедия с фанатом, сорвавшимся с трибуны

Фанат сорвался с трибуны во время матча НХЛ между «Питтсбургом» и «Сент-Луисом»
Justin K. Aller/Getty Images

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз» фанат сорвался с трибуны. Об этом сообщила пресс-служба «пингвинов».

Игра проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», фанат находился на верхнем ярусе трибуны, откуда и упал. Пострадавшему была оказана экстренная помощь, после чего его отправили в больницу. При этом матч не прерывался.

В полиции сообщили, что мужчина находится в критическом состоянии.

В матче, который завершился со счетом 6:3 в пользу «пингвинов», российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. После этого матча у российского хоккеиста стало 16 очков в текущем сезоне НХЛ (3 гола + 13 ассистов). Это второй результат в истории лиги по количеству набранных очков за первые десять игр сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше (у Горди Хоу на один балл больше).

Также это первый результат в нынешнем веке. Малкин по этому показателю обошел российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который удерживал рекорд до этого.

Ранее Малкину предрекли уход из «Питтсбурга».

Хоккей. НХЛ
