«Упокоилась с миром»: Боня подтвердила смерть альпинистки Наговициной

Виктория Боня организовала запуск дрона к месту, где расположена палатка российской альпинистки Натальи Наговициной, которая еще 12 августа застряла на пике Победы в Киргизии из-за травмы. Запись с беспилотника показала — спортсменка не подает признаков жизни. Боня заявила, что она «упокоилась с миром». Подтвердили гибель Наговициной и в Федерации альпинизма Киргизии.

Смерть подтверждена

Смерть 47-летней альпинистки Натальи Наговициной, ранее признанной пропавшей без вести на Пике Победы в Киргизии, подтверждена. Об этом сообщила телеведущая Виктория Боня, которая смогла организовать отправку дрона к месту расположения палатки Наговициной на высоте 7200 метров — именно там альпинистка осталась лежать с переломом ноги. Наговицина не подала никаких признаков жизни.

«Нам удалось запустить дрон сегодня, 2 сентября, на Пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», – написала Боня.

Подтвердили гибель Наговициной и в Федерации альпинизма Киргизии.

«Друзья! С базового лагеря Южный Энилчек (пик Победы) мы сегодня сделали детальный (дважды) визуальный осмотр с использованием высотного дрона! И, к сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной! Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт! Все видеоматериалы осмотра (более 10 минут) будут переданы лично сыну Натальи», — говорится в заявлении главы федерации Эдуарда Кубатова.

Виктория Боня нашла вертолет для Наговициной: спасательная операция внезапно возобновилась Телеведущая Виктория Боня нашла пилота, готового подняться к Наталье Наговициной на пик Победы, и... 01 сентября 20:56

Он подчеркнул, что киргизская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, однако «запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей» не позволили ей помочь.

«В истории Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 метров, и мы не имели права рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов! Трагедия в горах — это часть непростой альпинистской жизни, и мы попытаемся сделать все возможное, чтобы наша горная страна была всегда привлекательной и безопасной! Всем мира, добра и согласия! В этой ситуации мы сделали все возможное! Надеюсь на ваше понимание!» — заключил Кубатов.

Неудачные спасательные операции

Наталья Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тян-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу.

Российский альпинист Роман Мокринский, спускавшийся вместе с женщиной, оказал ей первую помощь, после чего решил продолжить спуск, чтобы рассказать о ситуации и вызвать спасателей. В лагере альпинистов Мокринский рассказал о падении своей партнерши, после чего поднимавшиеся вместе с россиянами, но раньше добравшиеся до лагеря немец Гюнтер Зигмунд и давно знавший Наговицину итальянец Лука Синигилья отправились обратно.

Добравшись до места падения Натальи, они передали ей припасы, теплые вещи и газовую горелку, что помогло спортсменке продержаться еще какое-то время. Однако погодные условия на пике Победы оставались тяжелыми, и потому спасательные экспедиции, отправленные, чтобы помочь россиянке, не увенчались успехом.

Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. При этом пилот получил компрессионный перелом позвоночника, а один из спасателей — вывих тазовых костей. В итоге самих спасателей забирали другим вертолетом.

19 августа спасать российскую альпинистку отправились киргизские военные, до того занимавшиеся спасением других групп, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. При этом на кадрах, сделанных в тот день дроном, видно, как Наталья лежит на горе, причем у нее уже, вероятно, закончились еда, вода и газ, чтобы разжечь горелку.

Последнюю попытку отправиться за Наговициной должны были предпринять 25 августа, но и она сорвалась из-за погоды. А после отправить кого-то на спасение уже считалось нереальным, так как на пике Победы закончился сезон восхождений. При этом из-за попытки помочь россиянке скончался тот самый итальянец Синигилья, отморозивший пальцы и получивший отек мозга.

Усилия Бони

Прекращение попыток провести спасательную операцию не устроило Викторию Боню, также увлекающуюся альпинизмом. Телеведущая использовала свои связи и средства, чтобы дать Наговициной шанс спастись.

«Мне сказали, что нужен вертолет. Как его заказать? Мне дают контакт, я связываюсь с женщиной <...> Она мне присылает счет за вертолет. Я пишу своему бухгалтеру: оплатите этот счет. Она начинает оплачивать счет за вертолет, и мне присылает скриншот: сказали «отмена». В смысле отмена? Как так? Нам говорят: МЧС там свой беспилотник запустило», — сказала Боня в видео, которое опубликовала в соцсетях.

Дрон МЧС пролетел над палаткой Наговициной с тепловизором и не обнаружил признаков жизни. Однако этот ответ на удовлетворил Боню. По ее мнению, палатку снимали с большого расстояния, из-за чего тепловизор не мог показать корректные результаты.

«Похоронить людей, чтобы снять тело, — преступление»: почему альпинистку Наговицину не спасут Поиски альпинистки Натальи Наговициной, сломавшей ногу при спуске с пика Победы в Киргизии... 26 августа 15:24

«В Кыргызстане у одного бизнесмена есть вертолет, который туда может подняться. И если бы нам сказали, что она жива, мы бы обратились к этому человеку, и Симоне Моро готов был прилететь. Он единственный спасатель, который на Эвересте приземлялся на высоте 7400 метров. Почему нам мешают? Кто нам мешает? Почему нам не дают возможность?» — негодовала телеведущая.

Боня заявила, что если Наговицина еще жива, то можно при помощи дрона передать ей спальник, горелку и сушеное мясо. В конце концов шум, который подняла телеведущая в своих соцсетях, возымел действие.

Накануне телеведущая сообщила, что власти Киргизии предоставили вертолет, который 2 сентября поднимет специалиста на высоту, с которой тот сможет отправить дрон к Наговициной.

Нельзя было идти

При этом сам факт восхождения 47-летней альпинистки, несколько лет назад потерявшей мужа на другом пике Тян-Шаня, раскритиковали в альпинистском сообществе.

«Где была допущена ошибка? Разговаривал с начальником лагеря Дмитрием Грековым. У девочки был второй спортивный разряд, а на пик Победы нужно выходить на уровне КМС. Она отказалась от услуг гида. Есть разные пакеты услуг, в полный входят и носильщик, и гид. Два года назад ее развернули, не пустили, сказали, что она не готова. В этот раз она взяла минимальный пакет, не брала гида, который мог бы ее развернуть. Вот и не было рядом гида», — рассказал «Спорт-Экспрессу» вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин.

«Известия» сообщили, что сама Наговицина написала расписку о том, что не имеет претензий в случае получения травм или гибели к компании Ak-Sai Travel, организовавшей восхождение.

«В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенной в результате моего участия в данной программе <...> Я, Наговицина Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», – говорится в расписке.

При этом в Ak-Sai Travel рассказали, что, несмотря на наличие расписки, предпринимали попытки спасти россиянку, что обошлось компании в сумму порядка $20 тыс.