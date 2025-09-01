Виктория Боня нашла вертолет для Наговициной: спасательная операция внезапно возобновилась

Телеведущая Виктория Боня нашла пилота, готового подняться к Наталье Наговициной на пик Победы, и перевела 1,2 млн рублей на возобновление спасательной операции, но ее платеж отклонили. Боня не сдалась и подняла шум в соцсетях. Сегодня она сообщила, что усилия увенчались успехом: 2 сентября власти Киргизии отправят на пик Победы вертолет, с которого к застрявшей альпинистке запустят дрон. При этом свой пост Боня уже удалила, пообещав «завтра сообщить все новости».

Виктория Боня заставила МЧС Киргизии отправить к Наговициной вертолет

Наталья Наговицина получила перелом ноги 12 августа при спуске с пика Победы — одной из самых опасных вершин Тянь-Шаня высотой 7439 метров. В последний раз она подавала признаки жизни неделю спустя — 19-го числа.

В первую неделю к месту, где застряла российская альпинистка, запускали дрон: именно благодаря этим съемкам 19 августа определили, что Наталья еще жива.

Известная телеведущая и модель Виктория Боня, которая серьезно занимается альпинизмом и поднималась на Эльбрус и Эверест, рассказала, что готова оплатить еще один запуск дрона на гору к Наговициной.

Более того, она договорилась о помощи с итальянским пилотом Симоне Моро, который сам занимается альпинизмом и четырежды поднимался на Эверест. Моро согласился подлететь на вертолете к Наговициной и попытаться ее спасти, но поставил условие: его должны официально пригласить представители МЧС Киргизии — операция должна быть согласована с властями.

Боня заявила, что нашла для Моро подходящий вертолет, и попыталась заплатить 1 млн 215 тысяч рублей за его использование, но ее платеж отклонили.

«Мне сказали, что нужен вертолет. Как его заказать? Мне дают контакт, я связываюсь с женщиной <...> Она мне присылает счет за вертолет. Я пишу своему бухгалтеру: оплатите этот счет. Она начинает оплачивать счет за вертолет, и мне бухгалтер присылает скриншот: сказали «отмена». В смысле отмена? Как так? Нам говорят: МЧС там свой беспилотник запустило», — сказала Боня в видео, которое опубликовала в соцсетях.

Дрон МЧС пролетел над палаткой Наговициной с тепловизором и не обнаружил признаков жизни. Однако этот ответ на удовлетворил Боню. По ее мнению, палатку снимали с большого расстояния, из-за чего тепловизор не мог показать корректные результаты.

«В Кыргызстане у одного бизнесмена есть вертолет, который туда может подняться. И если бы нам сказали, что она жива, мы бы обратились к этому человеку, и Симоне Моро готов был прилететь. Он единственный спасатель, который на Эвересте приземлялся на высоте 7400 метров. Почему нам мешают? Кто нам мешает? Почему нам не дают возможность?» — негодовала телеведущая.

Боня заявила, что если Наговицина еще жива, то можно при помощи дрона передать ей спальник, горелку и сушеное мясо. В конце концов шум, который подняла телеведущая в своих соцсетях, возымел действие.

Телеведущая заявила в соцсетях, что власти Киргизии предоставили вертолет, который 2 сентября поднимет специалиста на высоту, с которой тот сможет отправить дрон на 7000 метров — проведать Наговицину.

«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», — написала Боня в Telegram. При этом на момент публикации материала пост из ее канала удален, вместо него размещена запись: «Молимся, и завтра все новости я вам сообщу» .

Кроме содействия с эвакуацией альпинистки, Боня также предлагала оказать финансовую помощь ее 27-летнему сыну.

«Я готова перевести вам $10 тысяч от себя лично, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы», — заявила телеведущая.

Она подчеркнула, что не может оставаться в стороне от случившегося и горда тем, что может быть частью мира, где «люди готовы отдать жизнь во имя этики альпинизма».

«Наговицину можно было спасти»

До вмешательства Виктории Бони операция по спасению Наговициной несколько раз останавливалась из-за плохой погоды и в итоге была окончательно свернута. 47-летнюю спортсменку признали пропавшей без вести до выяснения подробностей о ее судьбе.

Между тем ее можно было спасти, считает член Федерации альпинизма РФ Анна Пиунова. В соцсетях она назвала варианты, при которых женщина могла бы благополучно покинуть высоту.

«Возможно, сразу после срыва ее можно было убедить сползти до обелиска (скальный участок на высоте 7000 метров. — «Газета.Ru») и оставить там ждать спасателей», — считает специалист.

По мнению Пиуновой, помочь Наговициной могли бы «десять акклиматизированных здоровых мужиков», однако таких альпинистов не было на месте происшествия. Она считает, что такую команду можно было бы собрать при наличии денег и заинтересованных людей. Также специалист подчеркнула, что нужно было сразу искать вертолет и пилотов с опытом полетов на такой высоте.

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев также считает, что шансы на спасение Наговициной могли бы быть высокими при определенных условиях.

«Если бы вертолет долетел, погода была бы идеальная... «Если бы черт не плюнул в суп», как говорят итальянцы. Но случилось, что человек в конце сезона сломал ногу. Спасатели могут сделать то, что могут. Обстоятельства бывают сильнее нас», — сказал он RT.

«Наговицина подставила всю команду»

Альпинист и триатлонист Александр Ищенко раскритиковал сломавшую ногу альпинистку. По его словам, она скрыла травму, полученную незадолго до рокового восхождения.

«Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках. <...> Ее группа ушла на восхождение, а я в это время отдыхал. В один момент руководитель лагеря всех поднял — сказал, что нужны все, кто имеет третий разряд по альпинизму. Она была единственной пострадавшей в тот день», — рассказал Ищенко порталу «Москва онлайн».

«У меня первый вопрос — как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно. <...> В таком состоянии нельзя идти в горы <...> Пик Победы — один из самых серьезных объектов в альпинизме. Я сейчас вижу, как нападают на Романа Мокринского, что якобы он ее бросил (российский альпинист спустился раньше всех из группы и не предпринимал попыток подняться к Наговициной и оказать ей помощь, в отличие от немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луки Синигильи. — «Газета.Ru»). А по факту наоборот.

Меня это возмущает, особенно зная, что человек сам действовал абсолютно безрассудно и подставил всех, когда пошел на гору», — возмутился Ищенко.

Он не исключил, что Наговицина обманула проводника. В противном случае ни один гид не пошел бы в горы с человеком, который два месяца назад перенес двойной перелом ноги.

Вместе с тем главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин утверждает, что женщина в принципе отказалась от услуг сопровождающего.

«Где была допущена ошибка? Я разговаривал с начальником лагеря Дмитрием Грековым. У девочки был второй спортивный разряд, а на пик Победы нужно выходить на уровне КМС. Она отказалась от услуг гида», — констатировал Шабалин.

«Наговицина могла прожить пять дней»

После того, как спортсменка застряла на высоте, к ней поднимались альпинисты из Германии и Италии — Гюнтер Зигмунд и Лука Синигилья. Они принесли ей спальный мешок, грелку, газовый баллон и еду. При этом итальянец на обратном пути получил обморожение и отек мозга, что привело к фатальным последствиям. Альпинист-спасатель Баир Батуев рассказал, на сколько дней Наталье могло хватить этих запасов.

«Дней пять, наверное, она могла бы прожить на тех запасах газа. С поломанной ногой она могла там передвигаться, наковырять себе снега. Синигилья и Зигмунд с ней ночевали в палатке. Они, скорее всего, набили ей снега. Сложно сказать, какая у нее была акклиматизация. Тот же Лука, когда начал спускаться, обморозил руку, у него начался отек мозга. Причем у него все скоротечно произошло», — сообщил Батуев ТАСС.

Наговицина сняла ответственность с турфирмы за свою жизнь

Альпинистка написала расписку, в которой заявила, что не будет иметь никаких претензий, если какой-либо экстренный случай произойдет не по вине турфирмы, которая организовала поход.

Руководитель компании Елена Калашникова подчеркнула, что у организации нет никаких требований к сыну спортсменки: они не заставят его платить за спасательную операцию.

По ее словам, несмотря на то, что Наталья Наговицина взяла всю ответственность на себя, турфирма поднимала вертолеты в небо за свой счет, что обошлось в $60 тыс. Страховая компания покроет только 10–12% от этой суммы.