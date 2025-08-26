«Похоронить людей, чтобы снять тело, — преступление»: почему альпинистку Наговицину не спасут

Поиски альпинистки Натальи Наговициной, сломавшей ногу при спуске с пика Победы в Киргизии, завершены. СМИ сообщили о гибели женщины, однако ее сын уверен, что она жива, и обратился к властям за помощью. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил оказать содействие. На данный момент Наговицина признана пропавшей без вести.

Спасательной операции не будет

Федерация альпинизма России (ФАР) не будет вести спасательную операцию российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент организации Александр Пятницин.

«Спасательная операция вряд ли возможна, прежде всего, по погодным условиям. Даже суперлюди при нынешних погодных условиях не смогут пройти, физические возможности человека не позволят этого сделать», — указал он.

«Ни спасателей, ни медосмотра». Пропажу российского пловца заметили через 8 часов после заплыва Российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников пропал во время массового заплыва на Босфоре... 25 августа 13:31

Пятницин добавил, что шквалистый ветер достигает 300 км в час, а температура может опуститься до -40°C.

Глава управления по работе со СМИ и населением МЧС Кыргызстана Адиль Чаргынов рассказал, что планировалось направить дрон с целью выяснения, жива ли Наталья. Но из-за плохих погодных условий сделать это не удалось, равно как и выслать к месту происшествия еврокоптер Airbus Helicopters H125. Специально для работы с этим вертолетом в Кыргызстан прибыли опытные пилоты из Италии, однако вылеты были отменены, и летчики вернулись на родину.

«Хоронить людей ради снятия тела — преступление»

Несколько СМИ сообщили, что Наговицина погибла. Убежден в этом и начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков. Он пояснил, что поисковые работы завершены и могут возобновиться только в 2026 году.

«В этом году уже нет. Лагерь сегодня сняли оттуда, закончили работать. Будут ли возобновлять работы в следующем году?

Не знаю, имеет ли смысл, оттуда еще никого не снимали. Похоронить еще людей, чтобы снять тело, — это просто преступление»,

— сказал Греков «Матч ТВ».

Тем не менее, в ФАР подчеркивают, что пока факт гибели спортсменки не установлен, у нее будет другой статус.

«До того момента, как Наговицину не найдут, она будет числиться без вести пропавшей», — сообщил Александр Пятницин.

«Боюсь, что она уже не жива». Операция по спасению российской альпинистки вновь отложена Российская альпинистка Наталья Наговицина, сорвавшаяся при спуске после восхождения на пик Победы и... 22 августа 21:14

Что случилось с Натальей Наговициной?

Наталья пострадала при спуске с пика Победы 12 августа и не смогла продолжить путь со своей командой, застряв на высоте около 7 тысяч метров. Позже до нее добрались альпинисты из Италии и Германии. Они смогли принести ей спальный мешок, газовый баллон, грелку и еду. Однако эта акция помощи обернулась трагедией: на обратном пути итальянец Лука Синигилья получил обморожение, а позже у него произошел отек мозга и он скончался.

«Перед смертью у него происходила страшная агония. Он пытался сброситься со скалы, со стен, пытался избавиться от своей руки», — рассказал РЕН ТВ капитан одного из спасательных отрядов Александр Семенов.

Сын Наговициной уверен, что его мать жива

На пике Победы уже погибали альпинисты. Старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа» Алексей Овчинников рассказал ТАСС, что совсем рядом с местом, где находится Наталья, лежит тело его друга.

«Это не первый раз, когда с пика Победы предпринимаются попытки спустить тела, но пока не получается.

Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина из Архангельска — мой приятель, который также пошел на Победу. Кстати, альпинист с большим опытом. Он в этом же месте погиб, его тело лежит там», — сказал Овчинников.

Просила оставить ее в горах: биатлонистка Дальмайер погибла под камнепадом Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в возрасте 31 года... 30 июля 18:42

Несмотря на печальную статистику и неутешительные прогнозы, сын спортсменки Михаил убежден, что у его матери еще есть шанс спастись. Он обратился за помощью к главе МИД РФ Сергею Лаврову, к генпрокурору Игорю Краснову, главе СК РФ Александру Бастрыкину и к послу России в Кыргызстане Сергею Вакунову.

Бастрыкин отреагировал на запрос. Он поручил центральному аппарату СК связаться с МЧС и обеспечить взаимодействие в целях принятия мер по установлению обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки.

«Заявитель просит оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы в целях подтверждения факта, что она жива», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Муж Наговициной погиб на соседней вершине

В 2021 году супруги Наговицины покоряли семитысячник Хан-Тенгри. Вскоре после выхода из базового лагеря на высоте 6400 метров Сергей пожаловался на боль в желудке. Съев плитку шоколада, он продолжил путь, но еще через некоторое время упал. Наталья связалась по рации с лагерем, врач предположил, что произошел инсульт. Женщина осталась с супругом и провела ночь рядом с ним. На следующий день у него обморозило лицо.

Тогда спасатели добрались до них и спустили в лагерь. Сергея оставили в палатке, но утром не обнаружили. Судя по всему, он в бреду снял обвязку и уполз в сторону. Его так и не нашли — вероятно, он упал в расщелину. Год спустя Наговицина вновь поднялась на Хан-Тенгри и оставила табличку на месте гибели ее мужа. Примечательно, что в группе, отправившейся в то роковое восхождение, находился и Лука Синигилья, погибший при попытке помочь уже самой Наталье.

После этого Наговицина готовилась к покорению пика Победы. Он был последним из пяти семитысячников Евразии, на котором она еще не бывала, после Хан-Тенгри, а также пиков Исмаила Сомони, Ленина и Корженевской.

«Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок «Снежный барс».

Для альпинистов это очень престижно», — рассказала подруга Натальи Лия Попова KP.RU.

Это была уже вторая попытка Натальи взойти на пик Победы. Год назад гид повернул назад, заявив, что надо подготовиться. Несколько месяцев спустя она сломала ногу в походе, но после восстановления решилась вновь подняться на гору. Попова не исключила, что причиной трагедии стала именно недавняя травма.