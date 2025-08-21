Девятый день без еды и воды: как спасают альпинистку, застрявшую на Пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина, сломавшая ногу на Пике Победы, уже девять дней ждет спасателей на высоте 7200 метров. Съемки с дрона показали, что женщина до сих пор жива. На подмогу отправилась уже четвертая спасательная операция: предыдущие три завершились смертью, переломом позвоночника и другими травмами. Альпинист Александр Яковенко заявил, что спасатели сами рискуют упасть в пропасть, если понесут Наговицину на носилках по такому сложному горному ландшафту.

Началась четвертая спасательная операция альпинистки Наговициной с Пика Победы

47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина уже девять дней пытается выжить со сломанной ногой на высоте 7200 метров, лежа в разорванной палатке при температуре -23 градуса. В ближайшие дни погода ухудшится: ожидается -26 градусов мороза.

С большой долей вероятности у женщины закончились запасы еды и воды, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло в условиях снежного бурана.

Облет дроном, совершенный 19 августа, показал, что Наговицина все еще жива и иногда совершает движения.

20 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что женщина больше не подает признаков жизни и неподвижно лежит в спальнике.

Однако, по данным Mash, местные альпинисты все еще считают Наговицину живой и начали уже четвертую спасательную операцию.

Группа профессиональных альпинистов выдвинулась из Бишкека к месторасположению россиянки утром 20-го числа. Подъем на 7000 метров займет у них около пяти дней.

Еще больше времени должен занять спуск вместе с травмированной альпинисткой. Если им удастся спасти Наговицину, это будет первый в истории случай успешной эвакуации с такой высоты на Тянь-Шане.

Спасать альпинистку Наговицину, застрявшую на Пике Победы, опасно для жизни

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что спустить Наговицину с 7 тысяч метров практически невозможно из-за сложного горного ландшафта.

«Если на носилках человека нести, то сами спасатели могут упасть в пропасть, — сказал Яковенко радио «Комсомольская правда». — Я не уверен, что они смогут ее донести, и даже — что спасатели до нее дойдут и не погибнут сами».

Мастер спорта по альпинизму Алексей Шустров подчеркнул, что с такой высоты людей обычно не спускают. На Пике Победы до сих пор лежит много тел погибших альпинистов.

«Наталья находится в очень сложном месте, — отметил Шустров. — Нужно пройти примерно двухкилометровый гребень — острый, который проходят в кошках с ледорубами.

Непонятно, как нести человека, это будет двойная нагрузка — и риск для жизни того, кто будет нести. Санки там везти невозможно — они будут соскальзывать».

Утверждается, что спасатели уже добрались до лагеря 2, который располагается на высоте 5300 метров. 21 августа они планируют подняться до лагеря 3 на высоте 5800 метров.

Может ли выжить Наталья Наговицина, которая девять дней находится на высоте 7 тысяч метров

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что спасение Наговициной станет настоящим чудом.

«Пик Победы — самый суровый, самый серьезный семитысячник. Для меня удивительно, как люди, у которых нет серьезной спортивной квалификации, так рискуют и идут в такую экспедицию», — сказал специалист.

Альпинист Денис Киселев предположил, что спасатели попытаются спустить Наговицину на ту высоту, куда сможет добраться вертолет, а затем вызовут воздушную подмогу.

Также специалист отметил, что без еды Наговицина сможет прожить довольно долго.

«Самые главные ресурсы — это газ и горелка, чтобы топить снег и получать воду. В высокогорье сухой воздух — пить хочется. Поэтому, если газ кончился, то надо есть снег и топить его своим теплом, — это очень экстремальная ситуация», — сказал Киселев RT.

Сообщается, что в базовом лагере, где собираются альпинисты перед подъемом на Пик Победы, царят траурные настроения. Многие спортсмены не верят, что Наговицина жива.

Что случилось с альпинисткой Наговициной на Пике Победы

12 августа Наговицина поднялась на Пик Победы — высшую точку Тянь-Шаня (7439 метров), на которой погибает половина альпинистов, пытающихся на нее забраться.

Спортсменка начала спуск, но из-за сложного горного ландшафта сорвалась, упала на острый гребень и сломала ногу.

Россиянин Роман Мокринский, немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигилья, которые совершали подъем вместе с Наговициной, оказали ей первую помощь и оставили палатку и спальник, а затем спустились в лагерь, чтобы взять припасы.

На следующий день после инцидента — 13 августа — немец и итальянец поднялись к Наталье и принесли ей еду, воду и газовую горелку, благодаря которым альпинистка, возможно, все еще жива.

Они пытались подняться к ней еще раз, но не преуспели из-за непогоды. В итоге Лука Синигилья получил обморожение рук и отек мозга, из-за которого скончался 15 августа.

Его тело до сих пор лежит в пещере на высоте 6800 метров. Гюнтер Зигмунд был эвакуирован с горы и сейчас находится в больнице.

В третий раз Наговицину попытались спасти альпинисты на военных вертолетах Ми-8 и Ми-17В. Однако из-за суровых погодных условий они совершили вынужденную посадку на высоте 4600 метров. Один из пилотов получил компрессионный перелом позвоночника, а спасатель, находившийся вместе с ним в кабине, вывихнул тазовые кости.

Кто такая Наталья Наговицина, которая застряла со сломанной ногой на Пике Победы

Альпинистка Наталья Наговицина родилась в Пермском крае, знаменитом своей природой, и с детства посещала туристическую секцию. Она выучилась на географа и работала в Пермском университете на кафедре биогеоценологии и охраны природы.

В 2016 году Наговицина начала заниматься альпинизмом. В 2020 году она впервые сама руководила экспедицией — на Восточную вершину Эльбруса.

В 2021 году альпинистка потеряла супруга во время восхождения на Хан-Тенгри: у мужчины случился инсульт на высоте 6900 метров, и его парализовало. Наговицина отказывалась спускаться со спасателями до тех пор, пока муж не ушел из жизни.

Во время той экспедиции она познакомилась и подружилась с итальянцем Лукой Синигильей, который погиб 15 августа, пытаясь спасти ее с Пика Победы.