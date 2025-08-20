Россиянка неделю ждет спасения в горах Киргизии. Каждый час для нее может стать последним

У альпинистки Наговицыной закончилась еда, ее все еще не могут спасти

Российская альпинистка Наталья Наговицына со сломанной ногой уже неделю ждет помощи на высоте 7 тыс. метров на пике Победы в Киргизии. У женщины закончилась еда и почти нет воды. Попытки ее эвакуации срывает непогода: вертолет не смог подняться к месту ЧП, а пеший путь займет несколько дней.

Российская альпинистка Наталья Наговицына со сломанной ногой уже неделю ждет помощи на высоте семь тысяч метров. Она находится на пике Победы в Киргизии, у нее закончилась еда и почти нет воды, выяснил Telegram-канал Mash.

12 августа 47-летняя россиянка получила травму во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился в лагерь за подмогой. На следующий день помочь женщине пытались двое иностранных альпинистов, но из-за усталости и непогоды спустить ее не смогли. Они оставили Наговицыну в спальном мешке на вершине.

Спасатели знали о ЧП, но вертолет не смог преодолеть турбулентность и совершил жесткую посадку. Двое пострадавших членов экипажа были эвакуированы другим бортом. Очередная операция 19 августа сорвалась из-за снегопада и нулевой видимости. С воздуха удалось разглядеть, что альпинистка жива и лежит в разорванной палатке. В МЧС Киргизии сообщили РЕН ТВ, что поиски возобновят 20 августа.

«Спасатели не могут до нее добраться. Там непогода, связи с ней нет. Неизвестно, жива она или нет. Спасательные работы там идут постоянно, именно из-за непогоды они пока не могут до нее добраться», — сказал РИА Новости председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Министерство обороны Киргизии в беседе с «Интерфакс» подтвердило, что ведомство готовится предпринять очередную попытку спасения россиянки.

«Не знаю подробностей, но группа, естественно, была — никто не ходит в горы в одиночку, просто так получилось», — сказал в беседе с РЕН ТВ сын Наговицыной Михаил. По его словам, связаться со спасателями невозможно — в районе ЧП нет связи. По предварительным данным, в группе было как минимум пять человек.

Нужно еще пять дней

До Наговицыной можно добраться пешком, но путь займет несколько дней, также потребуется несколько суток на спуск, в общей сложности до 12 дней. Ее друг альпинист Игорь Коровин рассказал РЕН ТВ, что Наговицыной нужно продержаться на высоте не менее пяти дней. Он отметил, что в это место сложно подняться, а сейчас там нулевая видимость. Кроме этого, в этом районе почти нет альпинистов адаптированных к отсутствию кислорода на горной высоте, а для спасения нужна целая команда.

«Там одно неаккуратное движение, ты можешь улететь. Соответственно, она могла улететь условно на 20 метров и сломать ногу. Я не знаю характер перелома, но там даже если ты просто подвернул ногу, ты уже не можешь двигаться», — отметил Коровин.

По словам альпиниста, для эвакуации понадобятся носилки, которые можно будет спустить по вертикальным стенкам. При этом параллельно с носилками должны спускаться два альпиниста, которые будут страховать россиянку.

Попытка спасения стоила жизни иностранцу

По данным Mash, 13 августа итальянец Лука вместе с немцем, чье имя не приводится, отправились на помощь Наговицыной. Они принесли ей спальный мешок, горелку, еду и газовый баллон, благодаря чему женщина все еще жива. Однако мужчины не смогли спуститься вниз, у них не осталось сил. Тогда они решили ночевать вместе с Наговицыной.

На следующий день иностранцы начали спуск без россиянки. Они почти ничего не видели из-за разыгравшейся погоды, был сильный ветер, у Луки сильно обморозились руки. На следующий день мужчины вновь хотели подняться к Наговицыной, но погода снова помешала им это сделать. Они остались на ночевку на высоте 6800 метрах. Однако утром Луке резко стало плохо. Врач по рации предположил, что у него случился отек мозга. 22 августа мужчина скончался, его тело осталось в пещере. Спасатели планируют забрать останки, когда позволит погода.

«Спасатели, которые собирались идти к ней, сейчас спускают ребят, которые обморожены, но спускались сами. Она двигаться не может, время работает против нее, я не знаю, сколько у нее еды и газа. Телефон начальника базового лагеря мне не дают, поэтому мне неизвестно, когда и будет ли вообще оказана помощь моей сестре! Помогите!!!» — написала в чате альпинистского Telegram-канала Mountain Accidents сестра туристки Юлия Лыкова.

Один из участников чата заявил, что «за всю историю восхождений на пик Победы еще никого не спускали из под вершинного гребня, если пострадавший не мог идти сам своими ногами, это почти невозможно». Также там отметили, что вертолет не сможет подняться до высоты, где находится Наговицына.

Эвакуировали больше 60 человек

В Минобороны Киргизии заявили, что 11 августа после восхождения на пик Победы скончался капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин. 16 августа на пике Хан-Тенгри погиб гражданин РФ Алексей Ермаков. 19 августа минобороны Киргизии организовало шесть рейсов для эвакуации 62 альпинистов, среди которых есть россияне.

«Видела, как в нее влетел камень»: подруга Дальмайер — о последних минутах жизни биатлонистки Скалолазка Марина Краусс, которая сопровождала экс-биатлонистку Лауру Дальмайер, погибшую под камнепадом... 01 августа 12:40

В 2021 году Наговицына вместе с мужем поднимались на пик Хан-Тенгри. У ее супруга случился сердечный приступ. Спасатели рекомендовали женщине бросить мужа и спускаться, но она привязала его к себе, отпаивала чаем, пыталась согревать своим теплом и укрывала от ветра. К сожалению, когда спасатели добрались до пары, мужчина уже скончался. Через год Наговицына вернулась в это место и установила памятную табличку в честь супруга.

Пик Победы — самая северная вершина в мире, покорить которую сложно из-за крутых склонов, частых снегопадов, лавин и скрытых под снегом трещин. Этот маршрут считается одним из самых сложных.