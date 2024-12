«Шахматист не должен так одеваться»: дресс-код подвел Непомнящего и Карлсена на ЧМ

IMAGO/Norbert Wienold/Global Look Press

Скандал в Нью-Йорке

Девятый тур чемпионата мира по рапиду, проходящий в американском Нью-Йорке, обернулся скандалом сразу с двумя звездными шахматистами. Россиянин Ян Непомнящий был оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода.

Гроссмейстер прибыл на соревнования в спортивной обуви, что запрещено регламентом. После замечания арбитра и штрафа он переодел ботинки и смог продолжить соревнования.

«Непомнящий был оштрафован за нарушение дресс-кода из-за того, что был в спортивной обуви. Однако Непомнящий подчинился, переоделся в разрешенную одежду и продолжил участвовать в турнире», — сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Сам же российский спортсмен прокомментировал случившееся в своих соцсетях в довольно ироничной манере:

«Как мне только что сказал главный арбитр, не кто иной, как Ахмед Адли, шахматист не должен так одеваться. Так что штраф в размере $200 (я надеюсь) пойдет в фонд исследований моды в шахматах».

В этом же туре еще большим скандалом обернулась ситуация с главной звездой шахмат, бывшим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Так же, как и Непомнящий, известный своей тягой к экстравагантному внешнему виду гроссмейстер пришел на девятый тур в джинсах. Карлсен тоже был оштрафован на $200, но, в отличие от коллеги, отказался переодеваться и был отстранен от девятого тура.

После этого норвежец в знак протеста вовсе снялся с соревнований и покинул чемпионат мира.

«Правила FIDE для чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников», — говорится в заявлении федерации.

— Сегодня господин Магнус Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые прямо запрещены в соответствии с давно действующими правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил господину Карлсену о нарушении, выписал штраф в размере $200 и потребовал, чтобы он сменил одежду. К сожалению, господин Карлсен отказался, и в результате он не был включен в пару для девятого раунда. Это решение было принято беспристрастно и в равной степени относится ко всем игрокам».

Сам Карлсен пришел на подкаст Take Take Take и объяснил свое решение, жестко пройдясь по FIDE.

«Накануне я хорошо выспался, а утром после ланча у меня почти не было времени на то, чтобы переодеться после встречи. Но я все-таки надел рубашку, пиджак, даже сменил обувь. Но про джинсы просто не подумал, честно. Так что я пришел в таком виде. После одного из раундов меня сначала оштрафовали, а потом сделали предупреждение. Я сказал, что переоденусь завтра, но мне ответили: нет, нужно сейчас. Но для меня это было уже делом принципа. И вот мы здесь, — рассказал норвежец.

— Я не подавал апелляцию. Я слишком стар, чтобы волноваться из-за такого. Если это то, что им нужно… Хорошо, эта ситуация работает в обе стороны. Я не против. Я тогда лучше пойду играть туда, где погода получше. Вот так».

После девяти туров Непомнящий занимает 13-е место из оставшихся 29 участников турнира с 6,5 очками. Лидирует россиянин Володар Мурзин, набравший семь очков. Также по семь баллов имеют поляк Ян-Кшиштоф Дуда, Арджун Эригайси из Индии и россиянин Александр Грищук.

Цитата Месси

Непомнящий и раньше любил выделиться своим внешним видом, но не получал из-за этого штрафов. Так, например, на чемпионате мира по блицу и рапиду в 2022 году в Алма-Ате в Казахстане гроссмейстер появился в игровом зале в футболке с цитатой капитана сборной Аргентины Лионеля Месси: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда». (В матче плей-офф на мундиале в Катаре Месси сказал это Вауту Вегорсту из сборной Нидерландов). Тогда россиянина также попросили сменить наряд в соответствии с правилами, и он надел классическую рубашку.

Карлсен тоже известен своей тягой к бунту — норвежец неоднократно шел против норм и принятых правил, причем не только во внешнем виде. Наиболее ярким его поступком стал отказ от мировой шахматной короны, которой он владел с 2013 по 2023 годы. Норвежец заявил, что не будет защищать свой титул в матче, когда турнир претендентов выиграл как раз Непомнящий, с которым они уже сражались за мировую корону раньше.

С тех пор Карлсен продолжает выступать в различных турнирах, но не раз говорил, что вряд ли будет снова претендовать на титул чемпиона мира по классическим шахматам, так как не обрел мотивацию заново.

Тогда Непомнящий разыграл вакантный титул с китайцем Дином Лижэнем, ставшим вторым в турнире претендентов и уступил ему. Сам Лижэнь проиграл матч за шахматную корону юному индийцу Гуккешу Доммараджу уже в декабре этого года.