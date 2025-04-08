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В РФ представили альбом работ Эрнста Неизвестного

В РФ представили первый фундаментальный альбом работ Эрнста Неизвестного
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Ян Тихонов/РИА Новости

К столетию со дня рождения выдающегося скульптора и художника Эрнста Неизвестного представлен уникальный альбом, впервые всесторонне раскрывающий его творческое наследие и многогранную личность. Об этом сообщила вдова мастера Анна Грэм на пресс-конференции ТАСС, посвященной юбилейной дате.

«Эрнст оставил огромное наследие, так как работал все время, практически не прекращая. <…> Я принимала участие в создании альбома — у нас ушло на это примерно полгода. И то, как все получилось, мне очень нравится, потому что этот труд стал первым в истории фундаментальным альбомом Эрнста, который в полной мере отразил его личность. Это несомненно», — сказала вдова художника, добавив, что вес книги составил 2,3 кг.

Как сообщила заместитель губернатора Свердловской области, министр здравоохранения Татьяна Савинова, инициатором проекта выступил президент благотворительного фонда «Евразия» и генеральный директор Оренбургского книжного издательства имени Донковцева Игорь Храмов.

«Я была впечатлена монументальностью этой работы. В ней собраны многие произведения. В их числе — те, которые мы впервые можем увидеть именно в альбоме», — поделилась своими впечатлениями Савинова. Она отметила, что большое количество творений в издании — из частных коллекций.

До этого сообщалось, что московская галерея ART&BRUT откроет 19 апреля персональную выставку Якова Хомича «В поисках короля Джулиана», которая представит новую серию работ художника после после его экспедиции на Мадагаскар.

Ранее Никас Сафронов заявил о желании написать портрет Овечкина.

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