«Все ждут возвращения России»: в РФС заявили о поддержке российского футбола в мире

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что многие страны поддерживают возвращение российских команд на официальные международные турниры. Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил «Газете.Ru», что под этими словами есть основание, и спрогнозировал, когда снимут санкции с российского футбола.

«Все ждут возвращения России»

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил «РБ Спорт», что значительная часть международного футбольного сообщества ждет возвращения российских команд на официальные международные турниры, проходящие под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России. <...> Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран», — рассказал Митрофанов.

На вопрос, выступает ли Германия за возвращение России, функционер ответил утвердительно. Также, по его словам, Норвегия и Швеция хотели бы получить поддержку УЕФА по ряду вопросов, но в целом они не возражают против снятия санкций с россиян. Из тех, кто выступает против, Митрофанов назвал Данию. По его словам, на данный момент порядка 30% стран не готовы вновь видеть российские команды на международных полях .

«Санкции не снимут раньше 2026 года»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил «Газете.Ru», что Митрофанову можно верить, поскольку он и сам слышал схожие мнения в Европе. Вместе с тем, считает Наумов, скорого снятия ограничений ждать не стоит.

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«Под этими словами основания, определенно, есть. У меня много друзей и в Испании, и в Германии, и в Сербии — все говорят: Россию нужно допускать до турниров. Почему, допустим, Израиль играет, а Россия — нет? Избирательное к нам отношение, двойные стандарты. Многие страны понимают, что ситуация, в которой мы сейчас находимся — я имею в виду СВО, противостояние Запада и России, — не может кончиться сегодня или завтра. Она может длиться, но спорт-то должен быть вне этого, и многие это осознают. Мы видим, что в индивидуальных видах спорта наших атлетов уже допускают, пусть и в нейтральном статусе. Тем не менее, обратное лобби настолько сильнее, что вряд ли в ближайшее время нас допустят до европейского футбола. Преждевременно об этом говорить. Думаю, это не произойдет раньше 2026 года», — сказал Наумов.

«Надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном»

Тем не менее, в РФС рассчитывают, что снятие санкций произойдет раньше. Глава организации Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает изменений по вопросу допуска российских команд, его слова передает «Чемпионат».

«Отборочный турнир к чемпионату мира стал бы для нас возможен только при отмене решений со стороны ФИФА и УЕФА. Хотя теоретически такая возможность пока есть. Что касается индивидуальных видов спорта, где происходят изменения и спортсмены получают нейтральный статус, то там все чуть иначе. Командным видам спорта сложнее. В следующем году я ожидаю положительных изменений по вопросу допуска наших команд и принятия решений по тому, чтобы все наши команды играли в 2025 году в официальных турнирах. Допуск в индивидуальных видах спорта — хороший знак», — сказал Дюков.

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На вопрос, согласится ли он на возвращение сборной России в нейтральном статусе, Дюков ответил, что не решает такие вопросы единолично.

«Это будет не мое решение, а решение исполкома. Если говорить о моем мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном», — резюмировал Дюков.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборную России не допустили к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.