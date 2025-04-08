Российский военный заявил об изоляции ВСУ в Запорожской области

Подразделению ударных беспилотников группировки ВС РФ «Днепр» удалось частично изолировать ВСУ на своем участке линии соприкосновения на Запорожском направлении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира отделения взвода БПЛА с позывным «Москва».

В данный момент фронт из-за работы расчетов FPV-дронов изолирован, движение минимальное, заявил источник агентства.

По его оценке, украинские военные уже не двигаются «так активно и так смело», как это было в марте.

ВСУ, по словам военного, — истощены, у них стало меньше техники и транспорта.

«Мы видим плоды работы. Частично сковали и изолировали», — добавил он.

До этого военкор Юрий Котенок заявлял об изменении российскими военными тактики применения БПЛА в районе Демидовки в Белгородской области. Часть дронов бьют по противнику на земле, а часть атакуют с воздуха.

Он также рассказал, что ВСУ пытаются пробиться в Демидовку.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили станции Starlink и пункты управления дронами ВСУ.